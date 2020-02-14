Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в Гомельской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 102,5%, животноводстве – 100,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,7%, в том числе на инвестиционные товары – 100,9%, промежуточные товары – 100,8%, потребительские товары – 100,5%.