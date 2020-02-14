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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,1%
14:31 17.02.2020
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в Гомельской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 102,5%, животноводстве – 100,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,7%, в том числе на инвестиционные товары – 100,9%, промежуточные товары – 100,8%, потребительские товары – 100,5%.
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