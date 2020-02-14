Александр Лукашенко 17 февраля принял с докладом министра финансов Максима Ермоловича.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в первую очередь он поинтересовался ситуацией с бюджетом страны, а также тем, как исполняются обязательства перед бюджетниками в части зарплат.

"Мы с вами определялись неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию с бюджетом в этом году - как он складывается. И несколько слов о бюджете прошлого года - как он исполнен. И в целом какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете", - сказал Лукашенко.

Он также поинтересовался, как исполняется бюджет по основным статьям.

"Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета", - спросил Глава государства.

Александр Лукашенко попросил доложить о предложениях по изменениям на страховом рынке: "Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению".