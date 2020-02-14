Белорусская железная дорога в 2019 году выполнила ремонт 336,8 км пути и капитальный ремонт 28 железнодорожных мостов с заменой пролетных строений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по итогам прошлого года также уложено более 230 км плетей бесстыкового пути, который обладает рядом преимуществ. Это не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает плавность хода, что положительно влияет на повышение комфорта пассажиров.

В целях усиления верхнего строения пути в 2019 году заменено 244 комплекта стрелочных переводов (из них 216 комплектов на железобетонных брусьях).

На реализацию данных проектов в 2019 году было направлено более 174 млн рублей.