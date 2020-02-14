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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРЯДКА 337 КИЛОМЕТРОВ ПУТИ ОТРЕМОНТИРОВАЛА БЖД В 2019 ГОДУ
12:59 17.02.2020
Белорусская железная дорога в 2019 году выполнила ремонт 336,8 км пути и капитальный ремонт 28 железнодорожных мостов с заменой пролетных строений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по итогам прошлого года также уложено более 230 км плетей бесстыкового пути, который обладает рядом преимуществ. Это не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает плавность хода, что положительно влияет на повышение комфорта пассажиров.
В целях усиления верхнего строения пути в 2019 году заменено 244 комплекта стрелочных переводов (из них 216 комплектов на железобетонных брусьях).
На реализацию данных проектов в 2019 году было направлено более 174 млн рублей.
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