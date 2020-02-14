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ЭКОНОМИКА РБ
ООО "МАРК ФОРМЭЛЬ" ПРИВЛЕКЛО ЗА 10 ЛЕТ БОЛЕЕ $25 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ
12:50 17.02.2020
Сумма привлеченных ООО "Марк Формэль" инвестиций за 10 лет превысила $25 млн. об этом сообщил директор предприятия Андрей Сериков во время посещения 14 февраля производства премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом
По его словам, сегодня предприятие насчитывает более 200 магазинов в четырех странах. С 2009 года открыто 14 фабрик, создано более 3 тыс. рабочих мест. В этом году запустили новые технологии окрашивания одежды с градиентным переходов из одно цвета в другой.
В планах - осваивать новые материалы и технологии для создания одежды спорта высоких достижений, формирование собственного коммерческого IT-продукта для прогнозирования продаж в рознице и для управления предприятием, а также создание 30 магазинов в год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ООО "Марк Формэль" было создано в 2009 году в Узденском районе, где располагается основное производство по пошиву трикотажных изделий и нижнего белья. Филиал предприятия в Заславле был создан в 2013 году на базе местной картонажно-полиграфической фабрики. Здесь производится импортозамещающая продукция: детские, женские и мужские чулочно-носочные изделия.
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