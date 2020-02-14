ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ НА ОХРАНУ ГОСГРАНИЦЫ В 2020 ГОДУ
12:37 17.02.2020

Александр Лукашенко 17 февраля утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

По его словам, пограничная безопасность - важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение выносится решение на охрану границы.

"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше", - констатировал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба

Он отметил рост потоков незаконной миграции, объемов контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности.

"Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, - заявил Лукашенко. - Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ".

Александр Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти.

"Вот и все", - заметил он.

В прошлом году было принято решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил Лукашенко.

"Также необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки - наших, совместных с Евросоюзом. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза - это наша общая граница с Российской Федерацией", - сказал Александр Лукашенко.

Важным вопросом остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси. В стране последовательно оптимизируют визовую политику, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил Лукашенко.

"Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше - профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", - подчеркнул он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3760 2.3810
USD 2.1920 2.1960
RUB 3.4600 3.4690
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.0860
EUR/RUB 68.5500 68.8500
USD/RUB 63.2000 63.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте