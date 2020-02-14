Александр Лукашенко 17 февраля утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

По его словам, пограничная безопасность - важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение выносится решение на охрану границы.

"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше", - констатировал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба

Он отметил рост потоков незаконной миграции, объемов контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности.

"Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, - заявил Лукашенко. - Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ".

Александр Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти.

"Вот и все", - заметил он.

В прошлом году было принято решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил Лукашенко.

"Также необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки - наших, совместных с Евросоюзом. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза - это наша общая граница с Российской Федерацией", - сказал Александр Лукашенко.

Важным вопросом остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси. В стране последовательно оптимизируют визовую политику, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил Лукашенко.

"Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше - профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", - подчеркнул он.