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ЭКОНОМИКА РБ
МССПИР ПРОСИТ ГОСКОМИМУЩЕСТВО УСТАНОВИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5 К БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ВСЕХ ЧАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
12:11 17.02.2020
Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (ОО «МССПиР») направил письмо председателю Государственного комитета по имуществу Андрею Гаеву.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОО «МССПиР», в письме сообщается о том, что частные учреждения образования и воспитания нашей страны постоянно сталкиваются с проблемами в сфере аренды помещений. Главными проблемами являются: отсутствие таких помещений, размер арендной платы с применением самого высокого коэффициента.
В письме эксперты Союза обращаются к руководителю Госкомимущества с просьбой рассмотреть возможность законодательно установить коэффициент 0,5 к базовой ставке арендной платы для всех частных учреждений образования и оставить это решение неоспоримым для всех арендодателей.
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