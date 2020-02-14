Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (ОО «МССПиР») направил письмо председателю Государственного комитета по имуществу Андрею Гаеву.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОО «МССПиР», в письме сообщается о том, что частные учреждения образования и воспитания нашей страны постоянно сталкиваются с проблемами в сфере аренды помещений. Главными проблемами являются: отсутствие таких помещений, размер арендной платы с применением самого высокого коэффициента.

В письме эксперты Союза обращаются к руководителю Госкомимущества с просьбой рассмотреть возможность законодательно установить коэффициент 0,5 к базовой ставке арендной платы для всех частных учреждений образования и оставить это решение неоспоримым для всех арендодателей.