Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,1% в том числе на инвестиционные товары – 100,9%, промежуточные товары – 101,4%, потребительские товары – 100,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,8%, в том числе в растениеводстве – 104,1%, животноводстве – 101,1%.