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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛСТАТ СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ
10:53 17.02.2020
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) за 2019 год составила 8,7%, рентабельность продаж – 7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 41,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8 млрд. рублей, или 19,2% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 54,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд. рублей, или 14,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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