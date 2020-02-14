Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) за 2019 год составила 8,7%, рентабельность продаж – 7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 41,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8 млрд. рублей, или 19,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 54,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд. рублей, или 14,5% от общего объема кредиторской задолженности.