Предприятиям по производству одежды стоит объединяться в ассоциации, чтобы они отстаивали отраслевые интересы. Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас 14 февраля по время посещения ООО "Марк Формэль" в рамках рабочей поездки в Минскую область.

"Надо объединяться и создавать ассоциации, чтобы они лоббировали ваши интересы во всех госорганах. Чтобы не вы ходили и говорили, что системно надо что-то решить, а они. Желательно, чтобы такие объединения создавались не по команде сверху, а по вашей инициативе, чтобы вы сами дошли и поняли. Так ваши отраслевые интересы не будут "замыливаться", их будут представлять и отстаивать. Создадите вы, а мы будем обязывать всех, чтобы ассоциации принимали, слушали и давали им обратную связь", - сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в рамках поездки в Минский район премьер-министр посетил предприятие по производству обоев ООО "Профистиль". Во время визита Сергей Румас отметил хорошие перспективы развития завода и заверил в поддержке со стороны правительства.