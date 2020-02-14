ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2019 ГОДУ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 170,8 МЛН ДОЛЛАРОВ

09:33 17.02.2020 В реальный сектор экономики (кроме банков) Витебской области за 2019 год иностранные инвесторы вложили 170,8 млн долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (55,8% от всех поступивших инвестиций), Австрии (8,4%), Чехии (5%), Кипра (4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило 77 млн долларов США, или 45,1% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 150,4 млн долларов США. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,3% от всех направленных инвестиций), Эстонии (3,3%), Украины (1,6%), Польши (1,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 40,5% всех направленных инвестиций за рубеж.