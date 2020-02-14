|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ
09:25 17.02.2020
Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС повысились с 16 февраля на одну копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,71 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,81 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,03 рубля, ДТ – 1,81 рубля.
Повышение цен в концерне объясняют «продолжающейся тенденцией снижения курса национальной валюты».
Отметим, что это уже 7-е повышение цен на бензин в текущем году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
Курсы в банках
на 14.02.2020
Конвертация в банках
на 14.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте