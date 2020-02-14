ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ

09:25 17.02.2020 Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС повысились с 16 февраля на одну копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,71 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,81 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,03 рубля, ДТ – 1,81 рубля. Повышение цен в концерне объясняют «продолжающейся тенденцией снижения курса национальной валюты». Отметим, что это уже 7-е повышение цен на бензин в текущем году.