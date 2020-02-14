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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ПОДРОСЛИ НА 0,5%
18:03 14.02.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,5%, в том числе на инвестиционные товары – 100,1%, промежуточные товары – 100,7%, потребительские товары – 100,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 103,2%, животноводстве – 100,6%.
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