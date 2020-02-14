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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АРЕНДЫ КВАРТИР В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛА
18:00 14.02.2020

2020 год стартовал с резкого повышения цен на квартиры в Минске. Итоги января показывают, что схожая динамика наблюдается и на рынке долгосрочной аренды жилья, пишет информационно-аналитический портал Realt.by.

Январь довольно нетипичный месяц для рынка аренды жилья на длительный срок. Стабильное состояние рынка нарушается краткосрочным всплеском спроса. Во времена девальваций, которые часто происходили в начале года, объяснить рост активности было несложно: собственники и арендаторы не могли договориться об уровне цен с учетом изменившегося курса.

Но любопытно, что локальный рост спроса наблюдается и в относительно спокойные годы. Люди часто дают себе обещания что-то изменить в новом году, видимо, некоторые меняют и арендную квартиру. Количество запросов по поиску съемного жилья в прошедшем январе выросло на 12,7%.

Что касается предложения квартир, то оно практически не изменилось (+0,9%). Чуть активнее выбор увеличился лишь в сегменте 1-комнатных квартир (+4%).

Динамика цен на аренду квартир в январе 2020 года была разнонаправленной. Наиболее востребованные у арендаторов 1- и 2-комнатные квартиры подорожали, средний уровень 3-комнатных квартир опустился.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $278 (рост на 5,3%); 2-комнатные квартиры — $365 (рост на 1,4%); 3-комнатные квартиры — $460 (снижение на 2,3%).

За последние 12 месяцев аренда квартир в Минске подорожала на 7−12% в зависимости от типа квартир.

Инвестиционная привлекательность аренды в январе выросла: средняя доходность от сдачи в аренду квартир достигла отметки в 6,54% годовых, что является максимумом с 2014 года. На данный момент это в 2,5 раза больше, чем могут предложить лучшие валютные депозиты.
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