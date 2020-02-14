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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЮСТ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСОРГАНАМ ПЛАНИРОВАТЬ РАЗРАБОТКУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА ГОД ВПЕРЕД
17:55 14.02.2020

Министерство юстиции предлагает государственным органам проводить свои нормотворческие инициативы на плановой основе. Об этом сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, буквально накануне подписано и направлено в адрес Совета министров письмо с предложением от Минюста.

«Как вы знаете, проекты законов готовятся на плановой основе, ежегодно утверждается план законопроектной деятельности. Мы предлагаем подобный подход применить и к подготовке иных проектов нормативных правовых актов», – пояснил Олег Слижевский.

По его мнению, сегодня нормотворческие инициативы порой носят хаотичный, импульсивный характер. Когда возникает какая-то проблема, нормотворческий орган тут же пытается ее решить, внеся изменение либо в постановление правительства, либо в свое собственное постановление.

У такого подхода есть и положительные – оперативное изменение нормативного регулирования под имеющиеся на практике проблемы, и отрицательные стороны.

«Зачастую мы сталкиваемся с тем, что последствия требующей внимания инициативы оказывается недостаточно просчитаны, недостаточно глубоко проработан вопрос. И после принятия нормативный акт оказывается либо невостребованным, либо регулирует общественные отношения не так, как надо», – добавил министр.

По мнению Минюста, план нормотворческой деятельности должен составляться на год вперед и включать проекты нормативных правовых актов правительства, министерств. От госорганов потребуется назвать не только конкретные нормативные акты, но и сроки их разработки, обоснования необходимости принятия или корректировки нормативного акта.

«Это будет предполагать определенную аналитическую работу со стороны нормотворческих органов. Тем самым, как мы надеемся, деятельность по подготовке проектов нормативных актов будет иметь более системный и упорядоченный характер», – сказал министр юстиции.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, за 2019 год по собственной инициативе и поручению вышестоящих органов нормотворческие подразделения Минюста разработали свыше 30 проектов нормативных правовых актов.

В частности, в прошлом году велась работа по совершенствованию Кодекса о браке и семье, законодательства по вопросам медиации, подготовлен проект изменений, касающихся вопросов создания и деятельности объединений и партий, законопроект, регулирующий правоотношения в сфере госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.
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