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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,9%
17:19 14.02.2020
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Минской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. выросли на 1,9%, в том числе в растениеводстве – на 4,9%, в животноводстве – на 1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,6%, в том числе на инвестиционные товары – 102,6%, промежуточные товары – 100,5%, потребительские товары – 100,3%.
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