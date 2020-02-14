Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Минской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. выросли на 1,9%, в том числе в растениеводстве – на 4,9%, в животноводстве – на 1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,6%, в том числе на инвестиционные товары – 102,6%, промежуточные товары – 100,5%, потребительские товары – 100,3%.