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ЭКОНОМИКА РБ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПОДЧЕРКНУЛ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА УСЛОВИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
17:13 14.02.2020
Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. Об этом он заявил сегодня во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и построенного на его базе завода сульфатной беленой целлюлозы.
В частности, он обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Лукашенко, уже не так остро стоит.
"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - подчеркнул он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Александр Лукашенко осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК.
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