Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. Об этом он заявил сегодня во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и построенного на его базе завода сульфатной беленой целлюлозы.

В частности, он обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Лукашенко, уже не так остро стоит.

"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Александр Лукашенко осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК.