ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В 2019 ГОДУ 238,1 МЛН ДОЛЛАРОВ

17:07 14.02.2020 За 2019 год в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 238,1 млн. долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (35,4% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (20,5%), Германии (13,2%), Польши (7,9%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило 209,8 млн. долларов США или 88,1% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций 594,5 млн. долларов США. Значительные объемы организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,7% от всех направленных инвестиций), Литвы (4,9%) и Польши (1,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.