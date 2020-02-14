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ЭКОНОМИКА РБ


В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В 2019 ГОДУ 238,1 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:07 14.02.2020

За 2019 год в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 238,1 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (35,4% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (20,5%), Германии (13,2%), Польши (7,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 209,8 млн. долларов США или 88,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций 594,5 млн. долларов США.

Значительные объемы организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,7% от всех направленных инвестиций), Литвы (4,9%) и Польши (1,1%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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