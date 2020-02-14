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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 18-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»
16:58 14.02.2020

БГУ принимает участие в 18-й Международной специализированной выставке «Образование и карьера», которая проходит в Минске во Дворце искусства (ул. Козлова, 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено оно на профориентацию школьников и помощь в выборе будущей специальности.

На стенде БГУ представлена информация об образовательной деятельности факультетов, институтов, правилах приема, стоимости обучения. Также об университетской жизни абитуриенты смогут узнать из презентации «Десять причин поступить в БГУ». На вопросы гостей ответят сотрудники Главного управления образовательной деятельности и преподаватели факультета доуниверситетского образования. Специалисты БГУ помогут старшеклассникам выбрать специальность c учетом их интересов и потребностей.

Посещение стенда БГУ станет полезным и для студентов белорусских вузов. Им расскажут о возможностях обучения в магистратуре и формах дополнительного образования по программам переподготовки. Особое внимание будет уделено взаимодействию БГУ и администраций школ. Представителям средних учебных заведений расскажут о специальностях и специализациях вуза, профориентационных мероприятиях, подготовительных курсах для школьников.

В этом году на одной площадке будет представлено более 130 университетов, колледжей, лицеев, институтов последипломного образования, центров и школ по изучению иностранных языков, из девяти стран: Беларуси, Германии, Литвы, Латвии, Польши, Швейцарии, России, Чехии, Франции, Израиля.

Помимо презентации образовательных программ работает площадка «Не боги горшки обжигают», где гостей познакомят с различными прикладными профессиями.

Завершится международная специализированная выставка «Образование и карьера» 15 февраля.

Организатором экспозиции выступают комитет по образованию Мингорисполкома и выставочное предприятие «Экспофорум».
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