|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ В 2020 ГОДУ ПРОВЕРИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОДОРОГ
16:31 14.02.2020
Комитет госконтроля Беларуси в 2020 году проверит использование средств, направленных на строительство и ремонт автодорог. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля 13 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в текущем году также будет проверяться выполнение научных и опытно-конструкторских работ в отраслях хозяйства; развитие картофелеводства, овощеводства и плодоводства; развитие транспортного комплекса Минска.
Кроме того, госконтроль проверит эффективность реализации ряда государственных программ, рациональное использование древесных ресурсов и строительство пеллетных заводов в системе Минлесхоза;
В планах ведомства также проверка эффективности функционирования мясной промышленности, использования государственных средств и имущества в банках с государственной формой собственности и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
Курсы в банках
на 14.02.2020
Конвертация в банках
на 14.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте