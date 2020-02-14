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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ЗАПУСТИЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН
16:07 14.02.2020

Национальный аэропорт Минск запустил электронный посадочный талон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, теперь пассажир любой авиакомпании, предоставляющей такую возможность в конкретном аэропорту вылета (необходимо уточнять на официальном сайте авиакомпании), может воспользоваться электронным посадочным талоном.

Электронный посадочный талон ничем не отличается от обычного бумажного. В этом документе указываются: номер билета; личные данные пассажира; название авиакомпании; двухзначный код перевозчика; номер рейса; аэропорт отправления; аэропорт назначения; дата и время отправления; информация о тарифе и дополнительных услугах.

Для получения электронного талона необходимо наличие интернет-соединения. После прохождения самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании либо через приложение, появится ссылка на скачивание талона. Также он будет отправлен на е-mail.

В случае, если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где производилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.

При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный, и Служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе.

Но сначала нужно убедиться, что есть возможность включить экран устройства (смартфон, планшет) и показать свой посадочный талон на всех этапах предполетных процедур. Если устройство разрядилось и нет возможности предъявить электронный посадочный талон, пассажиру необходимо распечатать обычный на стойке регистрации.

Для тех, кто не доверяет электронным девайсам, сохраняется возможность использования посадочного талона в бумажном виде.

Таким образом, в Национальном аэропорту Минск пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом: электронный посадочный в виде 2D-кода на экране мобильного устройства; распечатанный на обычном принтере посадочный талон, скачанный с сайта авиакомпании при онлайн-регистрации; посадочный талон на стандартном бланке, оформляемый на стойке регистрации или в киосках саморегистрации.

«Возможность прохождения досмотра и посадки на борт воздушного судна по электронному посадочному талону сэкономит время убывающих пассажиров, а также улучшит качество и комфорт их пребывания в аэропорту», - отметили в пресс-службе аэропорта.
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