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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ВЫРОС НА 22% В 2019 ГОДУ
15:52 14.02.2020
Объем продаж новых автомобилей в Беларуси в 2019 году вырос на 22% к показателю 2018 года и составил более 64,5 тыс. машин, что стало рекордом.
Кроме того, в Беларуси вырос спрос и на дорогие автомобили. За прошлый год продажи авто премиум-класса в нашей стране выросли на 25%. Чаще всего белорусы приобретают кроссоверы и внедорожники от немецких производителей и седаны из Швеции. Пик продаж люксовых автомобилей пришелся на конец 2019 года, когда импортеры решили устроить распродажу и ликвидацию складов.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, 2019 год оказался самым успешным за всю историю автомобильного рынка Беларуси. Рекордные темпы роста были отмечены в первом квартале, когда рынок вырос более чем на 50%, после темпы роста стали сокращаться.
Многим уже неинтересны автомобили с пробегом. Люди все чаще стали покупать в автосалонах новые машины. В основном это добротные бюджетные автомобили.
Почти 80% автомобилей, которые продаются в Беларуси, производятся в России. Около 60% новых машин покупатели приобретали в кредит или лизинг. В пятёрке лидеров на первом месте оказалась российская Lada, продано было 16281 автомобиль, на втором – французский Renault (11895), на третьем немецкий Volkswagen (7919), далее китайский Geely (6894) и корейская KIA (4029).
В 2020 году автодилеры Беларуси не ждут большого роста продаж и надеются сохранить рынок на уровне прошлого года.
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