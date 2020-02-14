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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» СОЗДАСТ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
14:57 14.02.2020
Компания «ЗОВ-МАРКЕТ» 13 февраля зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» с инвестиционным проектом по созданию производства по переработке древесины.
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент приобретет объект незавершенного строительства на инвестиционном участке СЭЗ «Гродноинвест» №4 (район «Аульс») в Гродно и создаст на его базе современное предприятие по производству сухой обрезной доски, бруса, мебельных заготовок.
Более 70% продукции будет экспортироваться в страны Европейского союза. Также ООО «ЗОВ-МАРКЕТ» будет интегрировано в производственную структуру Группы компаний «ЗОВ», одного из ведущих производителей мебели для кухонь, гостиных, спален, обеденных зон в СНГ. Общие инвестиционные затраты по проекту составят 2,8 млн евро. В период реализации проекта будет создано 41 новое рабочее место.
Несколькими днями ранее в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» было зарегистрировано ООО «ЕУЭкоПак». В прошлом году резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стали 4 компании с общим объемом заявленных инвестиций более 190 млн долларов США.
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