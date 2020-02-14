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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ БУНКЕРЫ НА КОЛЕСАХ
13:57 14.02.2020

В Минске будут собирать бункеры-перегрузчики для нужд сельского хозяйства. Первый «зерновой челнок» белорусский производитель спецтехники «Аксиом-Групп» представил агрономам в Кировске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве PR Vision, мобильные бункеры будут собирать по лицензии российской компании Liliani. Производство запустят в ближайшие месяцы. В Минске обещают эксклюзивный подход, отличный от серийного выпуска: готовые экземпляры будут оснащать с учетом индивидуальных пожеланий покупателей.

Среди первых – перегрузчик грузоподъемностью 22 тонны. Внешне он выглядит как прицеп размером с вагон, в который во время сбора урожая комбайны прямо в поле перекидывают зерно. Когда емкость заполнена, урожай быстро передают самосвалам. Пригодится бункер и при посеве – благодаря скоростной загрузке семенами и удобрениями. Один такой «хоппер» может заменить несколько традиционных единиц спецтехники.

Бункер идет в паре с шасси, но без кабины – его можно подцепить любым трактором мощностью от 130 «лошадей». Конструкция обладает «извилинами»: контролирует вес зерна и других сыпучих материалов при уборке и загрузке. Перегрузчик работает с пшеницей, кукурузой, подсолнухами, соей, шротами и гранулированными удобрениями. Его также можно использовать для перевозки и перевалки сыпучих грузов.

Длина новинки в транспортном положении – около 9,1 метра, ширина – порядка 2,5, а высота – более 3,7. Бункер вмещает 28 кубометров груза, причем высота загрузки зерна составляет 3,67 метра, а разгрузочная высота шнека – 4,25.

«В Беларуси будут собирать современные бункеры-перевозчики с учетом потребностей местных аграриев. Их использование позволит на 30-40% ускорить посевные и зерноуборочные работы. Более того, теперь можно полностью исключить простои комбайнов и посевных комплексов. По соотношению цены и качества новая спецтехника будет одной из лучших в стране», – отметили в компании «Аксиом-Групп».

Бункер-перегрузчик будут выпускать для сельхозпредприятий и частных ферм. Интерес к новинке высокий – компания уже получила первые предзаказы.

В Кировске также показали фотосепаратор CSort для сортировки сыпучих грузов. Он позволяет с высокой точностью отделять, скажем, зерно от других материалов. Производить его в Беларуси не планируют, но в случае интереса готовы поставить с завода в Барнауле.
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