Лесхозы республики в 2019 году заготовили более 12 тонн семян лесных растений хвойных пород. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на заседании коллегии министерства.

По его словам, селекционных семян растений хвойных пород заготовлено 2,7 тонны, желудей дуба – более 19 тонн, в том числе селекционных – почти 5 тонн. При этом на хранении сегодня находится свыше 29 тонн семян хвойных пород. Это 3-х годичная потребность лесхозов в посевном материале на случай неурожайных лет.

Всего за 2019 год в питомниках было выращено более 402 млн. шт. стандартного посадочного материала. Из них с закрытой корневой системой почти 23 млн. штук, что на 3 млн. больше, чем в 2018 году. Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем объеме выращивания посадочного материала составляет 5,7%.

Виталий Дрожжа отметил, что отрасль обеспечивает выполнение важнейшего условия устойчивого лесопользования в части превышение площади создания лесов над их вырубкой. Так, при площади сплошных вырубок 51 тыс. га новые леса созданы на площади более 70 тыс. га.