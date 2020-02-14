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ЭКОНОМИКА РБ


В ЖОДИНО СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СМОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ АРЕНДУЕМЫЕ ИМ ПЛОЩАДИ
12:53 14.02.2020

Субъект хозяйствования сможет приобрести в собственность арендуемые им площади. Такое решение принято 13 февраля на заседании рабочей группы в Минском облисполкоме, на повестку дня которого было вынесено рассмотрение отказа Жодинским горисполкомом в выкупе арендатором объекта аренды, находящегося в государственной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, рабочей группой по рассмотрению случаев отказа субъектам хозяйствования в продаже арендуемого ими (используемого по договору безвозмездного пользования под создание рабочих мест) недвижимого имущества, находящегося в собственности Минской области и ее административно-территориальных единиц, под руководством заместителя председателя Минского облисполкома Николая Рогащука было принято решение – продать субъекту хозяйствования арендуемые им площади.

На период проведения работ по оформлению правоудостоверяющих документов на арендуемые площади Жодинский горисполком продлит с арендатором договорные отношения.
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