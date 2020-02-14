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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОБЛЕМУ ДОСТАВКИ БАЛАНСОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ РЕШИТЬ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
12:41 14.02.2020

Проблему доставки балансовой древесины Лукашенко потребовал решить в текущем году. Требование прозвучало сегодня во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и построенного на его базе завода сульфатной беленой целлюлозы.

"Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он особо обратил внимание, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.

Как доложили, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

"Это наше богатство (лесные ресурсы. - Прим.). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия", - подчеркнул Лукашенко.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке.

В свою очередь Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на необходимости создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара. Также в приоритете использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки, чтобы снизить объемы использования пластика.
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