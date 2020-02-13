Департамент финансовых расследований в 2019 году выявил 658 преступлений, в том числе 272 – относящихся к категории тяжких. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля 13 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, выявлено 122 преступления по фактам уклонения от уплаты налогов; 195 коррупционных преступлений в экономической сфере; 63 преступления, связанных с необоснованным посредничеством; 13 – с легализацией преступных доходов и др.

С использованием информации Департамента финансового мониторинга (ДФМ) правоохранительными и контролирующими органами в 2019 году выявлено 554 преступления, применено финансовых санкций на сумму 35,6 млн. рублей, взыскано в бюджет, обращено в доход государства, предотвращено выплат на сумму 62,8 млн. рублей.

Масштабная работа проведена Департаментом финансового мониторинга по организации прохождения страной международной оценки национальной антиотмывочной системы (системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения). Данная оценка проводилась с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года. Отчет Республики Беларусь был успешно защищен на Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) и одобрен международной организацией ФАТФ.