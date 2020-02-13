Выручка от реализации дополнительных платных услуг в здравницах Брестчины в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом на 14% до ,6 млн. рублей.

Как сообщает сайт Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в 2019 году около 102 тыс. человек поправили свое здоровье в здравницах Брестской области. Объем предоставленных санаторно-оздоровительных услуг составил 69,4 млн. рублей, или 105,5% к уровню 2018 года.

За счет государственных источников в 2019 году в санаторно-курортных и оздоровительных организациях получили оздоровление 121,9 тыс. жителей области (2018 г. – 120,7 тыс. человек), что на 1 тыс. человек больше (100,9% к уровню 2018 года). На реализацию этих задач затрачено 27,3 млн. рублей государственных средств (2018 г. – 26,4 млн. рублей), что на 3,4% больше прошлого года.

В настоящее время санаторно-оздоровительная система Брестской области представлена 45 организациями прошедших государственную аттестацию общей коечной мощностью 8231 койко-место.

Следует отметить, что привлекательность здравниц для отдыхающих зависит от качества предоставляемых услуг и уровня комфорта, поэтому большое значение санаторно-курортные и оздоровительные организации области придают развитию своей материально-технической базы. Ежегодно они вкладывают значительные средства на проведение капитальных и текущих ремонтов, благоустройство территории, а также на расширение перечня предоставляемых услуг. На эти цели в 2019 году израсходовано 7,1 млн. рублей.

Так, в 2019 году в санатории "Надзея" УП "Брестоблгаз" осуществлена реконструкция актового зала и холла с заменой кровли. На эти цели затрачено 1,2 млн. рублей средств собственника. В ОАО "Санаторно-курортная организация "Брестагроздравница" модернизирован бассейн, проведены тепловая реабилитация здания и обустройство двускатной крыши, реконструкция жилых комнат с улучшением комфорта и собственником затрачено 682 тыс. рублей.