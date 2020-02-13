Завод «МАЗ-КУПАВА» представил новые микроавтобусы МАЗ 233150.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», в микроавтобусах под нужды заказчиков переоборудованы салоны.

Длина автобусов составляет 6000 мм, ширина – 2100 мм, высота – 2800 мм, база – 3570 мм. Пассажировместимость одного автобуса - 8 пассажиров +1 место водителя, второй микроавтобус оснащен грузовым отсеком, а его пассажировместимость составляет 7 пассажиров +1 место водителя.

В первом варианте в салоне имеются 5 мягких сидений, регулируемая по наклону спинка и откидывающиеся мягкие подлокотники, откидной столик, светодиодная лента, шкаф для одежды со встроенной холодильной камерой, около стола расположены две розетки с переменным током, HD-монитор и USB розетки.

Грузопассажирская версия имеет в пассажирском отсеке боковую сдвижную дверь, выдвижную автоматическую ступеньку, кондиционер салона, выдвижной пол. Отсеки отделены друг от друга глухой поперечной перегородкой между грузовым и пассажирским отсеком. Пол грузового отсека обшит листовым рифленым алюминием с отбортовкой 650 мм. На окнах в грузовом отсеке установлена металлическая защитная сетка и предусмотрено освещение.