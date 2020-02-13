Организации Минлесхоза заготовили в 2019 году почти 21 млн. куб. м ликвидной древесины при запланированном объеме 18,2 млн. куб. м, или 107% к уровню 2018 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на заседании коллегии министерства.

"Из общего объема заготовленной древесины 6,5 млн. куб. м заготовлено сторонними организациями путем оказания услуг, что составляет 121% к показателю 2018 года", - сказал глава ведомства.

По словам руководителя отрасли, в рамках реализации программы обновления и развития машинно-тракторного парка за 2019 год приобретено 20 харвестеров, 35 форвардеров, 98 машин погрузочно-транспортных, 92 сортиментовоза, 15 рубильных машин и другая лесозаготовительная техника и оборудование на сумму 66 млн. рублей

Всего в отрасли деревообрабатывающую деятельность осуществляют 88 производств. В 2019 году переработано 5,5 млн. куб. м древесины, или 112% к уровню 2018 года. В том числе деловой древесины – 3,3 млн. куб. м.

"За 2019 год в цехах произведено 1,3 млн. куб. м пиломатериалов, 120% к уровню 2018 года. Объем высушенной продукции увеличился на 18 тыс. куб. м и составил 140 тыс. куб. м, или 124% к уровню 2018 года", - рассказал министр.