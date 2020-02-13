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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 968,2 МЛН ДОЛЛАРОВ
11:00 14.02.2020

Иностранные инвесторы за 2019 год вложили в реальный сектор экономики (кроме банков) Минской области 968,2 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (35,1% от всех поступивших инвестиций), Китая (9,7%), Кипра (9,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 634,8 млн. долларов США, или 65,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 577,2 млн. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (79,5% от всех направленных инвестиций), Украины (11,2%), Сингапура (4,4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
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