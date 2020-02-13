Комитет госконтроля в 2019 году по итогам контрольно-аналитических мероприятий вернул в бюджет и обратил в доход государства 202,7 млн. рублей (на 14,5% больше, чем в 2018 году). Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля 13 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 362,4 млн. рублей (на 39,4% больше).

Значительно больше внимания уделялось превентивному контролю. В 2019 году на 40% увеличилось количество мониторингов (1 070, в 2018 году – 756) и на 10% – аудитов эффективности (131, в 2018 году – 119), по материалам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Изменены подходы Комитета госконтроля к привлечению субъектов хозяйствования к административной ответственности: в 2019 году сумма наложенных административных взысканий уменьшилась на 34,1%.

При этом число проведенных проверок осталось практически на уровне 2018 года (504 проверки, в 2018 году – 490), а по сравнению с 2017 годом количество проверок сократилось в 2 раза.

Традиционно Комитет особое внимание уделяет сферам, где используются значительные бюджетные ресурсы.

Среди приоритетных направлений – пресечение необоснованного посредничества в различных отраслях и сферах деятельности (выявлено 63 преступления).

Также в 2019 году проведены контрольно-аналитические мероприятия в сфере эффективности использования государственного имущества и земель, развития жилищно-коммунального хозяйства, строительной и лесохозяйственной отраслей, эффективности использования в г. Минске медицинского оборудования. Проверена деятельность организаций потребительской кооперации; предприятий цементной промышленности и др. Подготовлены заключения об исполнении за 2018 год республиканского бюджета и 4 государственных внебюджетных фондов.

За 2019 год проведено 562 прямые и горячие телефонные линии, принято свыше 2,7 тыс. граждан, рассмотрено 7,5 тыс. письменных обращений.

Предстоит завершить начатую в прошлом году работу по созданию системы народного контроля и формированию на этой основе постов и групп внештатных инспекторов.

«В стране очень много неравнодушных людей, которые готовы подставить плечо и поделиться информацией о каких-то негативных моментах», – сказал глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Значительная работа велась с высшими органами аудита (ВОА) зарубежных стран. Так, совместно со Счетной палатой России проведен мониторинг исполнения бюджета Союзного государства за 2018 год и первое полугодие 2019 года; совместно с ВОА стран ЕАЭС – проверка соблюдения в 2018 году Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС.

Комитет присоединился к международному координированному аудиту соблюдения требований Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.