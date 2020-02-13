Объем экспорта услуг санаторно-курортных организаций Брестской области в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 9,8% и составил 18,7 млн рублей.

Как сообщает сайт Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в брестских здравницах в прошлом году отдохнуло 23,5 тыс. иностранных туристов.

В целях привлечения иностранных туристов по безвизовому въезду пять здравниц ("Солнечный", "Ружанский", "Буг", "Надзея", "Брестагроздравница") самостоятельно прошли сертификацию как туроператоры и могут работать напрямую с иностранными гражданами.

Заполняемость санаторно-курортных организаций составила 87,6%.