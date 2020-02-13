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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ УСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9,8%
09:59 14.02.2020
Объем экспорта услуг санаторно-курортных организаций Брестской области в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 9,8% и составил 18,7 млн рублей.
Как сообщает сайт Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в брестских здравницах в прошлом году отдохнуло 23,5 тыс. иностранных туристов.
В целях привлечения иностранных туристов по безвизовому въезду пять здравниц ("Солнечный", "Ружанский", "Буг", "Надзея", "Брестагроздравница") самостоятельно прошли сертификацию как туроператоры и могут работать напрямую с иностранными гражданами.
Заполняемость санаторно-курортных организаций составила 87,6%.
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