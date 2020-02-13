ЭКОНОМИКА РБ

МАРИАННА ЩЕТКИНА ОСВОБОЖДЕНА ОТ ДОЛЖНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР

09:41 14.02.2020 Марианна Щеткина освобождена от должности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий указ № 52 Александр Лукашенко подписал 13 февраля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко.