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ЭКОНОМИКА РБ
МАРИАННА ЩЕТКИНА ОСВОБОЖДЕНА ОТ ДОЛЖНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР
09:41 14.02.2020
Марианна Щеткина освобождена от должности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий указ № 52 Александр Лукашенко подписал 13 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко.
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