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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ ПРИНЕС БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ 1,7 МЛН РУБЛЕЙ
09:27 14.02.2020
За 2019 год поступления средств от охотохозяйственной деятельности по лесоохотничьим хозяйствам Минлесхоза составили почти 6 млн. рублей, или 120% к уровню 2018 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на заседании коллегии министерства.
По его словам, из них поступления от иностранного охотничьего туризма составили 1,7 млн. рублей, от эксплуатации охотничьих комплексов – 1,6 млн. рублей, от экологического туризма – 69 тыс. рублей.
"Несмотря на уменьшение доходов от охоты на дикого кабана, являвшегося ранее основным охотничьим видом, окупаемость охотничьего хозяйства в целом по отрасли составила почти 100%", - отметил Виталий Дрожжа.
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