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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,8%
18:02 13.02.2020

Индекс цен производителей промышленной продукции по Минску в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе на инвестиционные товары – 103,3%, промежуточные товары – 100,5%, потребительские товары – 100,1%.

Продукция производственно-технического назначения с начала года подорожала на 1,2%.
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