Индекс цен производителей промышленной продукции по Минску в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе на инвестиционные товары – 103,3%, промежуточные товары – 100,5%, потребительские товары – 100,1%.

Продукция производственно-технического назначения с начала года подорожала на 1,2%.