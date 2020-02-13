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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
17:33 13.02.2020

На финансирование инвестиций в основной капитал в 2019 г. направлено 2778 млн рублей, или 106,4% годового задания. Такие цифры озвучены 13 февраля на заседании коллегии Министерства энергетики, на котором подведены итоги работы организаций отрасли за 2019 год.

По данным Белстата, за 2019 г. организациями Минэнерго как заказчиками по строительству и реконструкции объектов обеспечено выполнение строительно-монтажных работ в объеме 1 411,2 млн. рублей.

Инвестиционные ресурсы Минэнерго использовались на реализацию важнейших инвестиционных проектов, строительство и реконструкцию объектов для обеспечения энергетической безопасности государства.

За истекший период времени завершен проект по замене турбоагрегата ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, введена в эксплуатацию новая подстанция 330 кВ «Металлургическая», реконструирована подстанция 330 кВ «Минск-Северная», реализован проект по установке электрокотла мощностью 10 МВт на котельной в Костюковичах, построен участок газопровода высокого давления от ГРС «Восточная» до действующего кольцевого газопровода в районе пр. Партизанского, введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1210 голов в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго».

Продолжаются работы по строительству Белорусской АЭС, реконструкции Минской ТЭЦ-3, реализуются мероприятия по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, продолжается реконструкция подстанции 330 кВ «Могилев», на завершающей стадии находится проект по реконструкции подстанции 750 кВ «Белорусская».

За 2019 г. построено и реконструировано 1784,6 км линий электропередачи напряжением 0,4-330 кВ. Построено (реконструировано) 151,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

За 12 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 1404,5 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом 25 139 квартир, на потребление природного газа со сжиженного переведено 8576 квартиры.

В отчетный период автоматизированными системами непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух оснащены: Брестская ТЭЦ филиала «Брестские тепловые сети», Западная мини-ТЭЦ филиала «Пинские тепловые сети», РК «Кедышко» филиала «Минские тепловые сети», начаты работы по внедрению систем в филиалах «Полоцкая ТЭЦ», «Минская ТЭЦ-3», «Гродненская ТЭЦ-2», на мини-ТЭЦ «Северная» филиала «Гродненские тепловые сети».

В соответствии с планом Министерства энергетики по реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» в 2019 году выведено из эксплуатации 232 единицы ПХБ-содержащего оборудования при задании 168 единиц.

Филиалами Госэнергогазнадзора проведено 16469 мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, в результате которых обследовано 10466 электроустановок, 8872 теплоустановок и 187 внутридомовых систем газоснабжения эксплуатируемого жилищного фонда и газового оборудования граждан.
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