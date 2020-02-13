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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПЛАНИРУЮТ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:25 13.02.2020
Предприятия концерна «Беллесбумпром» планируют в 2020 году увеличить выпуск импортозамещающей продукции на 30 млн долларов до 560 млн. об этом сообщил председатель концерна Юрий Назаров во время заседания Совета концерна.
По его словам, в 2019 году организации концерна произвели импортозамещающей продукции на 530,5 млн долларов, что на 9,3% больше, чем за 2018 год.
«Выпуск продукции осуществлялся 26 предприятиями по 38 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в стране в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся, например, плиты древесноволокнистые и древесностружечные, фанера, бумага и картон немелованные, гофрированный картон и ящики из него и другие виды продукции. Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы, которая поступает для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки», – рассказал Юрий Назаров, которого цитирует сайт правительства.
Он отметил, что наращиванием производства импортозамещающей продукции предприятия активно начали заниматься, когда ввели в эксплуатацию новые высокотехнологичные перерабатывающие мощности.
«Проведенная модернизация базовых деревообрабатывающих предприятий позволила значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и обеспечивать ее высокое качество. Так, с 2015 года, когда заработали новые заводы, объем производства импортозамещающей продукции вырос более чем в 2 раза», – пояснил он.
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