Прирост регулируемых цен и тарифов в январе 2020 года увеличился до 8,2% против 7,5% в декабре 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в январе текущего года в сфере регулируемого ценообразования произошло плановое повышение тарифов на газоснабжение (на 0,3 процента), на услуги связи (интернет), а также в целях компенсации роста акцизов – цен на табачные изделия и алкогольные напитки.

Отразился эффект от реализации повышения тарифов на железнодорожный пассажирский транспорт в декабре 2019 г. Зафиксировано увеличение цен на бензин автомобильный и топливо дизельное (на 2,4 и 2,3 процента соответственно).

В январе 2020 г. годовая инфляция по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 4,7%. По сравнению с предыдущим месяцем прирост потребительских цен составил 0,9%.

На фоне сохранения годовой инфляции на уровне предыдущего месяца отмечается изменение ее структуры: сокращение вклада от роста цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта было нивелировано увеличением влияния роста цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги (на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно).

В январе 2020 г. замедление продовольственной инфляции в годовом выражении произошло в большей степени из-за снижения роста цен на плодовоовощную продукцию до 6,7 процента (8,9 процента в декабре 2019 г.).

Ускорение роста цен отмечается прежде всего за счет реализации запланированных решений в области ценового регулирования, а также цен на топливо из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры.

В январе по сравнению с декабрем предыдущего года при снижении цен на мебель, одежду, мясо и мясопродукты отмечается сезонное увеличение цен на овощи и фрукты, а также молоко и молочную продукцию.

При этом в сегменте плодовоовощной продукции наибольшее увеличение цен фиксируется на огурцы, помидоры, а также яблоки и виноград.