|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ ДО 8,2% - МАРТ
17:16 13.02.2020
Прирост регулируемых цен и тарифов в январе 2020 года увеличился до 8,2% против 7,5% в декабре 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в январе текущего года в сфере регулируемого ценообразования произошло плановое повышение тарифов на газоснабжение (на 0,3 процента), на услуги связи (интернет), а также в целях компенсации роста акцизов – цен на табачные изделия и алкогольные напитки.
Отразился эффект от реализации повышения тарифов на железнодорожный пассажирский транспорт в декабре 2019 г. Зафиксировано увеличение цен на бензин автомобильный и топливо дизельное (на 2,4 и 2,3 процента соответственно).
В январе 2020 г. годовая инфляция по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 4,7%. По сравнению с предыдущим месяцем прирост потребительских цен составил 0,9%.
На фоне сохранения годовой инфляции на уровне предыдущего месяца отмечается изменение ее структуры: сокращение вклада от роста цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта было нивелировано увеличением влияния роста цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги (на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно).
В январе 2020 г. замедление продовольственной инфляции в годовом выражении произошло в большей степени из-за снижения роста цен на плодовоовощную продукцию до 6,7 процента (8,9 процента в декабре 2019 г.).
Ускорение роста цен отмечается прежде всего за счет реализации запланированных решений в области ценового регулирования, а также цен на топливо из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры.
В январе по сравнению с декабрем предыдущего года при снижении цен на мебель, одежду, мясо и мясопродукты отмечается сезонное увеличение цен на овощи и фрукты, а также молоко и молочную продукцию.
При этом в сегменте плодовоовощной продукции наибольшее увеличение цен фиксируется на огурцы, помидоры, а также яблоки и виноград.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2020
Курсы в банках
на 13.02.2020
Конвертация в банках
на 13.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте