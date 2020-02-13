В 2019 году лесоводы республики создали новые леса на площади около 52 тыс. га, в то время как площадь сплошных вырубок составила 51 тыс. га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, с учетом естественного лесовосстановления новые леса появились на площади свыше 70 тыс. га.

Следует отметить, что за счет посева и посадки лесхозами было заложено 43,8 тыс. га новых лесов. Это примерно на 30% больше, чем в 2018 году. В общем объеме лесокультурного производства хвойные и твердолиственные породы заняли 97,2% (42,6 тыс. га), мягколиственные (береза, липа, ольха черная и прочие) – 2,8% (1,2 тыс. га).

Особый акцент при проведении работ по лесовосстановлению был сделан на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород. Здесь было создано свыше 29 тыс. га лесных культур, что на 8 тыс. га больше, чем в 2018 году. Это говорит о целенаправленной работе в данном направлении.

Еще один тренд – увеличение объемов создания лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом. В 2019 году они были созданы на площади 25,5 тыс. га (155% к годовому заданию). По сравнению с 2018 годом создание таких культур по площади увеличено на 6,7 тыс. га, а по удельному весу в объеме посева и посадки леса этот показатель повысился с 53,6% до 58,2% (+4,6%).

Пользуется спросом и посадочный материал, выращенный с закрытой корневой системой. В 2019 году с его использованием были выполнены работы по созданию лесов (в том числе с учетом работ по дополнению) на площади, составляющей 16 % от годового объема создания лесных культур (примерно 7,3 тыс. га). При этом путем посадки леса было создано 6,3 тыс. га лесных культур, дополнения – около 1 тыс. га. Отметим, что именно использование данного вида посадочного материала позволило работникам отрасли продлить лесокультурный сезон и существенно увеличить объемы создания новых лесов.

В 2020 году лесохозяйственные учреждения планируют выполнить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 38 тыс. га.