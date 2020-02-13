Беларусь экспортировала в 2019 году 2,4 млрд кВт∙ч электроэнергии, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, энергетические организации республики в январе-декабре 2019 г. выработали 40,3 млрд. кВт∙ч электроэнергии (рост на 3,8% к уровню 2018 г.), общее потребление составило 37,9 млрд. кВт•ч (100,4%).

В прошлом году энергоснабжающими организациями отпущено 32,8 млн. Гкал тепловой энергии.

Объем поставки природного газа потребителям республики составил 19,3 млрд. куб. м (99,2% к 2018 г.), реализация сжиженного углеводородного газа – 56,5 тыс. тонн (87,1%).

За 2019 год организациями торфяной промышленности добыто 2501,4 тыс. тонн торфа (104% от плана на год), произведено 1027,4 тыс. тонн торфяных топливных брикетов и сушенки (104% от задания на год). Объем поставок торфяных топливных брикетов и сушенки на внутренний рынок республики составил 880,3 тыс. тонн. Экспортировано 120 тыс. тонн торфяных топливных брикетов.

За 2019 г. экономический эффект от реализации сводного плана мероприятий по снижению издержек и повышению эффективности использования материальных и финансовых ресурсов организациями Минэнерго составил 143,6 млн. рублей (или 112,7%).