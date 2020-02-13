На СЗАО «БЕЛДЖИ» 12 февраля широкой публике был представлен новый Geely COOLRAY, который займет нишу молодежного городского кроссовера.

Как сообщает сайт предприятия, над дизайном компактного кроссовера работала молодая международная команда студии Geely Design Shanghai.

«Дизайн Geely COOLRAY основан на новейшей эстетике Geely «Гонки во времени». Передняя часть оформлена расширяющейся космической решеткой. Дополнительная глубина создает образ огромного звездного пространства с лучистыми фарами, которые сияют как ослепительные звезды. Кузов в форме крыла подчеркивает динамическую силу, присущую Geely COOLRAY. Дополняют кузов стильные задние фонари Wings of Time», - говорится в сообщении.

Цены стартуют от 40 900 рублей за комплектацию Comfort и от 43 900 рублей за топовую версию Flagship.