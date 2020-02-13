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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕДЛОЖАТ МИНЧАНАМ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
15:34 13.02.2020
Электронная ярмарка вакансий пройдет 26 и 27 февраля с 10:00 до 12:00, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в электронной ярмарке примут участие 25 организаций города: ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»; ОАО «Минский завод шестерен»; ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл»; ОАО «Керамин»; ОАО «Камволь»; ЗАО «Атлант»; РУП «Белпочта»; УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»; УП «Минскводоканал»; УП «Минсккоммунтеплосеть»; УП «КСБ Виктори Рестораны»; ГП «Минсктранс» (14 филиалов).
Принять участие в электронной ярмарке можно будет на специальном сайте. Желающие найти работу получат возможность ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, режимом и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия доступ к актуальным вакансиям для всех соискателей сохранится, так как они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.
Мероприятие проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Электронная ярмарка вакансий — это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени.
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