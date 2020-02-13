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ЭКОНОМИКА РБ


В 2019 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ВОЗБУЖДЕНО 62 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
15:03 13.02.2020

В 2019 году возбуждено 62 уголовных дела о преступлениях против интересов службы. Такая цифра прозвучала 12 февраля на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, для устранения нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных в ходе 744 проверок, прокуроры внесли 683 представления, вынесли 557 предписаний, принесли 154 протеста, объявили 554 официальных предупреждений о недопустимости повторных правонарушений.

По инициативе прокуроров за допущенные нарушения привлечено к дисциплинарной ответственности 2599 лиц, административной – 591, материальной – 278 физических и 7 юридических лиц на сумму более 225 тыс. рублей.

Усиления контроля требуют вопросы предотвращения необоснованного посредничества при закупках товаров (работ, услуг), в том числе на основе коррупционных сговоров.

Генеральная прокуратура инициировала корректировку ряда нормативных правовых актов, подготовила проект Закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией», разработала Методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях.

Приоритетными в дальнейшей работе станут выявление и устранение коррупционных рисков при принятии должностными лицами решений в строительной, промышленной и аграрной сферах, выполнении административных процедур, выделении земельных участков.
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