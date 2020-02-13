За 2019 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили 6,4 млрд. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (42,4% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (26,7%), Кипра (8,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,8 млрд. долларов США, или 90,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2019 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 3,8 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями г. Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (55% от всех направленных инвестиций), Украины (19,2%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (14,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,5% всех направленных инвестиций за рубеж.