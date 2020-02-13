Холдинг «Белорусская цементная компания» представлял строительный комплекс нашей страны на 29-й международной выставке BUDMA, которая прошла 4-7 февраля в Выставочном центре Познани (Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, участие в BUDMА-2020 для БЦК стало значительным шагом в освоении рынков Центральной и восточной Европы. На форуме был представлен практически весь ассортимент продукции холдинга. За время работы выставки установлено более сотни деловых контактов.

Примечательно, что абсолютное большинство этих контактов – владельцы и руководители строительных компаний.

Во время выставки был презентован Торговый дом Белорусской цементной компании в Польше BKC-Polska Sp. zo.o., который совсем скоро начнет свою работу в Седльце (город в 90 км от Варшавы).

«Иными словами, мы заявили о себе на рынке Восточной и Центральной Европы. На сегодня там сложилась довольно парадоксальная ситуация: продукцию с логотипом «БЦК» в регионе знают, а вот что из себя представляет холдинг – нет. Создание собственного и, подчеркну, полноценного представительства позволит потребителям более полно и объективно оценить все выгоды сотрудничества с холдингом. Причем, сотрудничества напрямую. Эту, кстати, мысль (заключение прямых контрактов) высказывали очень многие посетители нашей экспозиции. Также наличие представительства в Польше – это большой плюс для нас, маркетологов. Мы сможем более оперативно и гибко реагировать на изменения рынка, проводить свои исследования, участвовать в локальных форумах», - отметила специалист по маркетингу управления маркетинга и коммерческой стратегии Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга “Белорусская цементная компания”» Ольга Врублевская.

Она также сообщила, что в скором времени начнет свою хозяйственную деятельность Торговый дом Белорусской цементной компании в Калининграде.

Выставка «BUDMА» – это крупнейший строительный форум на территории Центральной и Восточной Европы, событие, которое объединяет всю строительную отрасль региона. В этом году участие в ней приняли более 800 экспонентов. Свою продукцию представили компании из Польши, Беларуси, России, Германии, Франции, Италии, Испании, Туниса, Литвы, Греции, Грузии, Чехии, Словакии, стран Балканского полуострова, Скандинавии. За четыре дня производители и дистрибьюторы строительных материалов обсудили свой опыт, новые идеи и подходы в работе, премьеры на рынке и множество других вопросов.

Особенностью «BUDMА 2020» стало то, что основной форум сопровождался выставкой строительной техники и оборудования INTERMASZ, ярмаркой технологий и материалов для строительства инфраструктуры INFRATEC и выставкой KOMINKI для каминной промышленности. В целом тематика выставки, девиз которой «Устойчивое строительство – инвестиции в будущее», охватывала все этапы строительства – от проектирования, земляных работ и строительного оборудования, до конструктивных элементов, стройматериалов и систем управления зданиями.