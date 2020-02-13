Интернет-платформа Оnliner при партнерстве с МТБанком запустила Onliner Pay - систему приема online-платежей по принципу безопасной сделки как для продавца, так и для покупателя.

«С запуском Onliner Pay мы открываем новую главу в развитии электронной коммерции в стране. С этого момента приобретать товары с оплатой online можно по-настоящему безопасно, а повторные покупки будут совершаться «в один клик», пока вы едете в лифте или ждете транспорта. Теперь Каталог Опliner это не только место, где можно выбрать и сравнить товары по вашим потребностям, а также выбрать продавца по лучшей цене и уровню сервиса, но и быстро заказать и легко получить свою покупку у курьера. Наконец, этот шаг, по нашим оценкам, позволит снизить цены на товары за счет снижения издержек интернет-магазинов. Это, пожалуй, самое важное, что сейчас волнует белорусов», - отметил в ходе презентации системы исполнительный директор Onliner Илья Жуковец.

С запуском новой системы каталог Onliner стал первым в Беларуси маркетплейсом, работающим по модели AliExpress. Суть нововведения заключается в том, что оформить заказ и оплатить покупку посетители Каталога Onliner теперь могут непосредственно через маркетплейс. При этом система обеспечивает безопасность сделки: деньги не перечисляются на счет продавца, пока товар не будет доставлен и покупатель не подтвердит заказ, а доставка товара будет осуществляться только в случае успешной блокировки стоимости покупки по карте покупателя момент подтверждения заказа продавцом. Тем самым значительно упрощается возврат средств от продавца к покупателю в случае, когда сделка по тем или иным причинам не завершается. Если покупка состоялась, средства списываются и переводятся МТБанком на счет продавца. Если же товар не был доставлен, либо отличается по характеристикам от заявленного, сделка не завершается, а сумма разблокируется и сразу возвращается покупателю.

Запуск Onliner Pay кардинально меняет сложившуюся в белорусской интернет-торговле систему взаимодействия продавца и покупателя и позволяет говорить о появлении полноценного е-commerce. Если до сих пор функции продавца в большинстве случаев выполнял курьер, который принимал у покупателя оплату наличными либо по карте в момент доставки, то теперь сама сделка будет осуществляться непосредственно в интернет-пространстве, а взаимодействие курьера и клиента сведется к проверке товара и завершению сделки посредством QR-кода, подтверждающего факт оплаты.

Запуск Onliner Pay осуществлен при партнерстве с МТБанком. В рамках проекта банк отвечал за разработку механики безопасной оплаты и последующую ее реализацию в маркетплейсе. МТБанк стал первым в Беларуси банком, реализовавшим технологию «безопасной сделки». Реализованный МТБанком механизм оплаты позволяет всем участвующим сторонам быть уверенными - покупатель заплатит только за полученный товар, а продавец получит деньги за доставленную покупку.

Кроме того, для участников Каталога Onliner MТБанк предложил одни из самых выгодных условий интернет-эквайринга в Беларуси.

«Будущее интернет-коммерции принадлежит маркетплейсам. Это возможность для торговцев быстро выйти на рынок, а клиентам получить качественный и безопасный сервис. А для нашего банка предоставить клиентам более гибкие и широкие возможности для оплаты товаров, сформировать комфортную и безопасную среду для совершения покупок. Покупатели ждут от маркетплейса идеального опыта покупок и МТБанк готов предоставить его», - сказал директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

Одним из наиболее значимых результатов нововведения станет снижение издержек продавцов и, как следствие, снижение стоимости представленных в Каталоге Onliner товаров для конечных покупателей. С запуском Onliner Pay pабочее время курьеров интернет-магазинов будет использоваться более эффективно. Кроме того, исчезнет необходимость снабжать каждого из них оборудованием для приема платежей: кассовым аппаратом и терминалом для безналичных расчетов. Возможность приема прямых платежей через Onliner Pay без использования сторонних служб позволит снизить стоимость и сроки доставки товаров в любую точку страны.

Пользователи Каталога Onliner в самых разных регионах Беларуси смогут делать покупки более чем в 1500 интернет-магазинах, а также узнавать и сравнивать стоимость доставки в свои город непосредственно при оформлении заказа. Таким образом, запуск системы станет мощным драйвером развития электронной коммерции в регионах Беларуси.