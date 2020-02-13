В Барановичском государственном университете появятся две новые специальности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, с нового учебного года на инженерном факультете начнут подготовку по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий".

Обучение по данной специальности будет ориентировано на конструкторскую, технологическую и инжиниринговую деятельность в области 3D-технологий в машино- и приборостроении. В качестве вступительных испытаний абитуриентам необходимо будет сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и физике. На дневной форме срок обучения составит четыре года. По окончании вуза выпускникам будет присвоена квалификация "инженер".

На факультете славянских и германских языков будет осуществляться набор по специальности "русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" на такой же срок обучения. Для поступления абитуриентам нужно будет написать ЦТ по русскому и английскому языкам, а также сдать в университете внутренний экзамен по русской литературе. По окончании выпускникам будет присвоена квалификация преподавателя.

На факультете экономики и права в Барановичском госуниверситете в новом учебном году возобновится подготовка кадров по специальности "экономика и организация производства". Для поступления потребуются результаты централизованного тестирования по русскому или белорусскому языку, математике, иностранному языку.

В настоящее время на четырех факультетах БарГУ обучаются более 3,2 тысяч студентов, включая иностранных. В День открытых дверей, который пройдет в вузе 22 февраля, абитуриенты смогут получить подробную информацию о новых и уже существующих специальностях. Для них будут организованы открытые занятия, мастер-классы и экскурсия по университету.