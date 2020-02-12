ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МЕТАЛЛУРГИ ПЯТИ СТРАН ОЗНАКОМЯТСЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ БМЗ
13:24 13.02.2020

14 февраля ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» примет участников 4-й Международной конференции «Электросталь: технология, оборудование, материалы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, более 50 представителей металлургической отрасли из России, Украины, Италии, Великобритании и Казахстана посетят Жлобин, чтобы ознакомиться с опытом работы Белорусского металлургического завода.

В рамках визита на БМЗ участников конференции ждет обширная экскурсия по производственным цехам предприятия. Состоится также круглый стол с руководителями и главными специалистами завода, во время которого гости обсудят ключевые тенденции отрасли и вопросы повышения ее эффективности.

Международная конференция «Электросталь: технология, оборудование, материалы» — это масштабный форум, который ежегодно собирает представителей отрасли из различных стран. Он ориентирован на технических руководителей и специалистов предприятий черной металлургии, где используются дуговые сталеплавильные печи.

В ходе пленарных сессий конференции, которые начались 13 февраля в Москве, участники рассматривают вопросы эксплуатации и облуживания дуговых сталеплавильных печей с учетом возможностей новых технологий и технических решений, а также пути снижения затрат и повышения надежности работы оборудования.

Важным блоком форума является его практическая часть — посещение предприятий, в ходе которого металлурги получают прекрасную возможность ознакомиться с опытом и достижениями своих коллег. В нынешнем году в качестве такой площадки был выбран Белорусский металлургический завод. Участники конференции высказали интерес к опыту БМЗ в плане наращивания объемов производства и расширения сортамента продукции при обеспечении устойчивой и надежной работы сталеплавильного производства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
валюта курс
EUR 2.3923
USD 2.1919
RUB 3.4800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3923 +0.0005
USD 2.1919 -0.0005
RUB 3.4800 +0.0514
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3910 2.3960
USD 2.1990 2.2020
RUB 3.4550 3.4620
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0900
EUR/RUB 69.0000 69.4000
USD/RUB 63.6000 63.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте