14 февраля ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» примет участников 4-й Международной конференции «Электросталь: технология, оборудование, материалы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, более 50 представителей металлургической отрасли из России, Украины, Италии, Великобритании и Казахстана посетят Жлобин, чтобы ознакомиться с опытом работы Белорусского металлургического завода.

В рамках визита на БМЗ участников конференции ждет обширная экскурсия по производственным цехам предприятия. Состоится также круглый стол с руководителями и главными специалистами завода, во время которого гости обсудят ключевые тенденции отрасли и вопросы повышения ее эффективности.

Международная конференция «Электросталь: технология, оборудование, материалы» — это масштабный форум, который ежегодно собирает представителей отрасли из различных стран. Он ориентирован на технических руководителей и специалистов предприятий черной металлургии, где используются дуговые сталеплавильные печи.

В ходе пленарных сессий конференции, которые начались 13 февраля в Москве, участники рассматривают вопросы эксплуатации и облуживания дуговых сталеплавильных печей с учетом возможностей новых технологий и технических решений, а также пути снижения затрат и повышения надежности работы оборудования.

Важным блоком форума является его практическая часть — посещение предприятий, в ходе которого металлурги получают прекрасную возможность ознакомиться с опытом и достижениями своих коллег. В нынешнем году в качестве такой площадки был выбран Белорусский металлургический завод. Участники конференции высказали интерес к опыту БМЗ в плане наращивания объемов производства и расширения сортамента продукции при обеспечении устойчивой и надежной работы сталеплавильного производства.