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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПОСОВЕТОВАЛИ АКТИВНЕЕ ЗАНИМАТЬСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
12:56 13.02.2020
Предприятиям концерна «Беллесбумпром» нужно активнее заниматься импортозамещением. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко во время заседания Совета концерна «Беллесбумпром».
Среди задач, на выполнение которых будет обращаться особое внимание, он назвал выпуск импортозамещающей продукции. Игорь Ляшенко проанонсировал совещание на высоком государственном уровне по этому вопросу, которое может состояться в марте, сообщает сайт правительства.
Заместитель премьер-министр ориентировал предприятия внимательно проанализировать, какие импортное сырье или комплектующие они используют при производстве. И если есть возможность – заменить их белорусской продукцией. При этом подходить к этому процессу разумно и обоснованно.
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